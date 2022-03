ASSE : les débuts tant attendus du grantatakan de Dupraz enfin fixés

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Touché aux adducteurs puis aux ischios, Enzo Crivelli a repris l'entraînement avec l'ASSE depuis deux semaines mais il n'était pas encore suffisamment rétabli pour intégrer le groupe contre Metz, ce dimanche. Ce ne sera pas non plus pour le déplacement à Lille vendredi prochain, mais pour le week-end suivant... « Il est de retour sur les terrains mais son retour à la compétition, ce n'est pas pour tout de suite. On est plutôt à cibler Troyes. Mais ça va très bien », a en effet expliqué Pascal Dupraz.

Qui a eu aussi ces mots concernant l'ancien bastiais... « On a de très bons attaquants, et on n'oublie pas notre « grantatakan » qui est actuellement dans du formol ». Sympa, surtout quand on sait que Crivelli n'a plus marqué le moindre but depuis plus d'un an...

🎙️ 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐟' 𝐝𝐞 𝐃𝐮𝐩𝐫𝐚𝐳

"L'affluence de dimanche est un vrai sujet dans le groupe. Ils ne parlent que de ça. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de club qui peut voir autant de supporters dans cette situation. J'espère voir Geoffroy Guichard à guichet fermé." pic.twitter.com/OwcaCR017y — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 4, 2022