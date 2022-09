ASSE : les dessous d'une fin de Mercato agitée

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

11 joueurs ont rejoint l'ASSE cet été, au total. Et parmi eux, trois sont arrivés dans la dernière ligne droite du marché. Il aura fallu attendre la fin du mois d'août pour que le board stéphanois parvienne enfin à concrétiser la signature d'un avant-centre, priorité de Laurent Batlles depuis le début de l'été. Et après plusieurs échecs, notamment avec Ibrahim Sissoko, quui avait préféré quitter Niort pour Sochaux, Evan Guessand, prêté par Nice à Nantes, Yoann Touzghar ou encore Aziz Yakubu, piste privilégiée pendant plusieurs jours, c'est le Sénégalais Ibrahima Wajdi (27 ans) qui a rejoint le Forez, en provenance de Qarabag, où il avait inscrit 4 buts depuis le début de la saison, en éliminatoires de la Ligue des champions. Il s'est engagé pour trois ans.

Troyes n'a pas cédé pour Tardieu, Cardona était trop cher

Dans la foulée de cette arrivée, l'ASSE a officialisé les arrivées de deux joueurs de Lorient. Après Matthieu Dreyer, Léo Pétrot (25 ans) et Thomas Monconduit (31 ans) ont rejoint le Forez. Le premier était ciblé par Batlles depuis le mois de juin, le second viendra apporter son expérience au milieu, dans un secteur de jeu en manque de cadres. Tout comme Wadji, les deux joueurs se sont engagés jusqu'en 2025. Si le Mercato de l'ASSE s'est finalement arrêté là, plusieurs autres pistes ont été lancées sur le toute fin du marché. Jusqu'au bout, Batlles aura milité pour l'arrivée de Florian Tardieu. Une offre d'1 M€ a même été formulée. Mais Troyes demandait le double pour libérer son milieu de terrain et le board stéphanois n'a pas souhaité céder à ses demandes. Jordan Lefort, lui, a fait faux bond au dernier moment. L'ancien amiénois a préféré quitter les Young Boys de Berne pour signer dans un autre club de L2, le Paris FC. L'ASSE avait également approché Irvin Cardona, en manque de temps de jeu à Brest, mais les conditions étaient trop élevées. D'autres pistes offensives ont été étudiées, comme celle menant à Jodel Dossou, l'ailier de Clermont. Et celle d'Adrian Grbic, l'attaquant autrichien de Lorient. L'ancien clermontois avait émis le souhait de venir, mais son profil ne correspondait pas vraiment à ce que cherchaient les Verts.