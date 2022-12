ASSE : les priorités du Mercato font débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Amine Boutrah

« Même si je ne le connais qu'assez peu et que je mentirais si je disais que j'ai regardé des matchs de Concarneau cette saison en National 1, j'aimerais que l'ASSE mise sur un joueur dans une dynamique favorable plutôt que sur un nième joueur de vague renommée, en difficulté dans son club et à la relance. Car, quand on regarde de plus près les joueurs recrutés par les Verts ces dernières saisons, combien sont arrivés dans le Forez en pleine confiance et ont amené une fraîcheur pour rebooster l'équipe ? Très peu...

Je ne sais pas ce que vaut réellement Amine Boutrah, que l'on présente comme le « nouveau Ribéry » de la D3 française mais les chiffres semblent parler pour cet ailier de 22 ans : 7 buts, 5 passes décisives en 12 apparitions en championnat... En n'ayant pas toujours été titulaire. Comme son équipe, l'ancien Bastiais est sur un nuage actuellement et les Verts seraient bien inspirés de miser sur un joueur comme ça, venu de plus bas. Comme Jean-Philippe Krasso à son retour à l'ASSE l'été dernier, quand il cassait la baraque.

Dans un Mercato stéphanois qui a clairement manqué d'audace sur ces dernières saisons (à l'exception des signatures de Wadji et de Bouchouari l'été dernier), j'ai envie que la direction tente un vrai pari. Le centre d'entraînement de l'Etrat n'est pas Merano, on n'y vient pas seulement en prêt pour retrouver la forme. J'aimerais aussi que l'ASSE mise enfin sur un joueur jeune qui, s'il réussit, lui permette de faire une plus-value. »

Alexandre CORBOZ





Faouzi Ghoulam et Jessy Moulin

« L'ASSE doit retenir les leçons de ses derniers Mercatos, et notamment celui de l'hiver dernier quand elle avait recruté 7 joueurs pour tenter de se sauver... Il faut arrêter avec ces recrues qui ne sont pas des renforts, et privilégier la qualité. Quand je vois que le board compte encore recruter 5 ou 6 joueurs, soit la moitié d'une équipe, cela m'inquiète plus qu'autre chose. Je suis convaincu qu'avec un Bafé Gomis plutôt que Crivelli, Mangala, Thioub, Bernardoni et compagnie, l'ASSE serait encore en L1 aujourd'hui.

Il faut des leaders, des vrais !

Un an plus tard, il s'agit d'éviter de descendre en National. Et le souci numéro 1 des Verts, c'est le manque de leadership, de cadres, de caractère. Et quand je vois que le club a failli faire revenir Jessy Moulin cet été... Jessy colle les cases niveau leadership, investissement, exemplarité. Il ferait du bien à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Et s'il y a un autre joueur que j'aimerais voir à revenir au bercail, c'est Faouzi Ghoulam. Stéphanois de naissance et de cœur, l'Algérien est revenu chez lui, à Saint-Etienne, après 9 saisons à Naples. Il est libre. A bientôt 32 ans, il a gagné assez d'argent au Napoli pour privilégier un projet sportif à l'intérêt financier. Et pour un enfant du club comme lui, intégrer la mission maintien, même en L2, a sans doute du sens. Le gaucher a très peu joué l'an dernier à Naples car il avait refusé de prolonger, mais après deux opérations des croisés il a retrouvé l'intégralité de ses moyens. Ses qualités, on les connait. Et je ne doute pas un instant qu'il réglerait pas mal de problèmes au sein de la plus mauvaise défense de L2. En plus, on parle là d'un homme de valeurs, qui était un cadre à Naples. Je ne comprendrais pas que l'ASSE ne tente pas le coup. »

Laurent HESS