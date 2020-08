ASSE : les relations entre Puel et Boudebouz ne s’arrangent pas

L’ASSE va enfin retrouver la compétition ! Les Verts sont attendus cet après-midi à Geoffroy-Guichard pour lancer leur saison en L1 contre le FC Lorient (15h). Avec quel onze de départ ?

C’est toute la question qui tient en haleine les supporters du club ligérien. Selon L’Équipe, Claude Puel devrait opter pour un 4-3-1 avec Adil Aouciche en soutien de Romain Hamouma qui serait placé en pointe. Ce qui signifierait que Jean-Philippe Krasso, recruté cet été, débuterait sur le banc. Mais aussi que Ryad Boudebouz soit à ses côtés.

Annoncé remplaçant contre Lorient, Boudebouz n’est pas blessé

Comme les dernières rumeurs le laissaient entendre, Puel ne compte plus sur l’international algérien. Le fait de se passer de ses services ce dimanche confirmerait surtout que la porte lui est ouverte au mercato puisqu’il n’est pas blessé. Au contraire. « Ryad Boudebouz n’est pas blessé. Bien au contraire, il est en très grande forme, s’entraîne parfaitement bien et avec le sourire. Le joueur sera au stade demain pr soutenir ses coéquipiers », précise Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Il s’agit donc d’un choix de l’entraîneur de l’ASSE pur et dur.