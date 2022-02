ASSE : les trois premières victimes de Dupraz identifiées ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Miguel Trauco, Harold Moukoudi et Yvan Neyou n'étaient pas dans le groupe qui a reçu Strasbourg (2-2) hier. Les trois internationaux ont pourtant repris l'entraînement à L'Etrat à leurs retours de sélection, il y a déjà deux semaines.

Leur absence peut donc interpeler. Assane Diousse était encore sur le banc hier, ce qui pourrait laisser entendre que Neyou est loin dans les choix de Dupraz, au milieu. Idem pour Trauco à gauche, avec la présence de Timothée Kolodziejczak en piston contre Strasbourg et celle de Gabriel Silva sur le banc. Enfin, dans la défense à cinq instaurée par Dupraz depuis son arrivée, Moukoudi semble barré par les bonnes prestations de Falaye Sacko et Mickaël Nadé, et par la présence d'un Eliaquim Mangala à qui Dupraz semble vouloir laisser le temps de retrouver ses sensations. Un accessit pourrait toutefois s'ouvrir à l'ancien havrais, notamment si Sacko venait à être décalé à droite. A suivre...