ASSE : les vrais projets derrière la visite de Caïazzo à Dubai

L'image a enflammé les supporters de l'AS Saint-Etienne. Il y a 48 heures, Bernard Caïazzo, président du Conseil de Surveillance des Verts, était reçu en grande pompe aux Emirats Arabes Unis par le secrétaire du Dubai Sports Council. Il s'agissait pour le dirigeant stéphanois de discuter « d'une coopération mutuelle et d'opportunités d'investissements ».

Dans son édition du jour, le Progrès en dit un peu plus sur les motivations de Bernard Caïazzo sur place... Et il ne s'agissait pas encore de discussions autour d'une éventuelle rentrée dans l'actionnariat du Dubai Sports Council.

« Dans un premier temps, l’idée serait de nouer des partenariats avec le centre de formation et avec les clubs locaux », justifie le quotidien qui assure que l'ASSE, les Etats-Unis et l'Amérique du Sud sont des cœurs de cible des Verts dans ce projet global : « Le but serait d’ici deux ans de créer un réseau mondial de partenaires clubs pour favoriser ensuite l’arrivée d’investisseurs. Caiazzo poursuivra d’ailleurs sa tournée asiatique au Qatar où il devrait assister courant décembre à la finale de la Ligue des champions du continent ».

Si de nombreux supporters l'appellent de leurs vœux, la vente de l'AS Saint-Etienne à un fond d'Etat étranger n'est donc pas prévue pour tout de suite...

The Dubai Sports Council discussed means of cooperation and investment opportunity with Saint-Etienne, one of the oldest and most famous French professional clubs.

This came during the reception by HE Saeed Hareb, Secretary General of the Dubai Sports Council, of Bernard Caiazzo pic.twitter.com/R7Kdkq293G