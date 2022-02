ASSE : Loïc Perrin évoque la vente du club et envoie un message fort à Dupraz et Mangala

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Sur le choix de Pascal Dupraz comme entraîneur

« On est très contents de la personne humainement. Ça nous semblait important de redonner confiance aux joueurs. Ce sont des bons joueurs de Ligue 1, mais tout le monde n'est pas capable de faire attention à un effectif de 25-30 joueurs. Pascal a cette qualité-là ».

La meilleure recrue de l'hiver

« La recrue phare, même si je n'aime pas le terme, c'est peut-être Eliaquim Mangala. Même s'il est un peu décrié pour ses performances, je suis très content de sa venue. Il fait l'unanimité avec sa connaissance du haut niveau et son intelligence tactique. Il est là avant les autres et il repart après les autres ».

Sur la vente du club

« Très bonne question, je n'en sais vraiment rien. Cela fait quinze ans que le club doit être vendu. Nous, on fait comme si rien n'allait se passer sinon on ne ferait plus rien. Mais un jour, ça arrivera, c'est une certitude (…) Est-ce que cela m'agace ? Non du tout. Les actionnaires font ce qu'ils veulent, c'est leur boîte. Je n'ai aucun problème avec ça. On fait comme si on était là pour des années, même si ce ne sera peut-être pas le cas. Moi, j'ai signé jusqu'en juin, donc peut-être que je ne serai pas là en juillet. D'ici là, on va tout faire pour essayer de laisser le club dans la meilleure situation possible financièrement et sportivement (…) On ne descendra pas ».