ASSE, LOSC – Mercato : Bamba livre les vraies raisons qui l'ont poussé à quitter les Verts

Fort de trois belles saisons du côté du LOSC, Jonathan Bamba (25 ans) aspire à faire le grand saut cet été. A deux ans de la fin de son contrat dans le Nord (2023), le natif d'Alfortville dispose d'un bon de sortie qu'il souhaite bien utiliser pour partir à l'étranger.

Dans un long et passionnant entretien à Onze Mondial, en kiosques ce jeudi, l'international Espoirs est revenu sur les circonstances de son départ libre de l'ASSE à l'été 2018. Il charge notamment son ancienne direction : « Quand je suis revenu au club, ça a été un peu compliqué. Le coach comptait sur moi, mais dans le même temps, les dirigeants avaient un avis mitigé sur mon cas. Il y a eu de nombreux rebondissements qui ont fait que je ne suis pas resté. Mais cette saison à Sainté m’a fait beaucoup de bien. J’ai pu prouver à mes proches et à moi-même que je pouvais m’imposer dans cette équipe ».

Le rôle fort de Luis Campos, une grande estime pour Christophe Galtier

Pour Jonathan Bamba, le choix de Lille n'a pas été facile... Mais a été impulsé par un homme : Luis Campos. « Son investissement a fait la différence. Quand il m’a passé le coup de fil, j’étais avec mon agent, Michael N’Cho. Il m’a passé le téléphone en me disant : « Tiens, c’est Luis Campos ». Et là, il m’a parlé du projet, des joueurs qu’il a côtoyés, etc. À cette époque, Mbappé commençait à vraiment exploser. Son appel a fait la différence ».

Autre personnalité à avoir marqué l'ancien joueur des Verts : Christophe Galtier. « C’est un coach que j’apprécie beaucoup. Il m’a donné beaucoup de confiance. Il me connait très bien puisqu’il m’a connu à mes débuts. Il connaît mes qualités et mes défauts, il sait tirer le meilleur de moi », a glissé Bamba qui ne lui en veut absolument pas de ne pas lui avoir plus donné sa chance à l'ASSE : « À l’époque, il y avait de très bons joueurs à mon poste. Et je n’avais pas l’expérience de ces joueurs-là. Le fait de partir et de le retrouver à Lille avec plus de maturité m’a fait du bien. Il a contribué aussi à ma venue. Trois ans après mon arrivée, on voit que j’ai bien fait de retrouver Christophe Galtier (sourire). Ça prouve aussi que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni de demain ».

Retrouvez l'interview complète dans le numéro N°342 de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible en digital ici .