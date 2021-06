ASSE, LOSC – Mercato : les Verts et le futur club de Galtier tentent un flop de l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

En quête d'un défenseur supplémentaire pour combler la fin de prêt de Pape Abou Cissé (Olympiakos), l'ASSE aurait tenté un coup du côté... de l'OL. En effet, dans un entretien au média arabe El Hedaff TV, Djamel Benlamri (libre, 31 ans) a expliqué avoir été sollicité par les Verts, l'OGC Nice et des clubs qataris.

Plutôt que le Golfe que la L1 ?

Régulièrement annoncé de retour dans le Golfe par les médias algériens, le défenseur des Fennecs sort d'une saison quasiment blanche (8 apparitions) entre Rhône et Saône où il était le 4e défenseur central de l'effectif de Rudi Garcia.

« Je vais quitter Lyon à 100% », a-t-il glissé. S'il disposait d'une année en option à Lyon, Benlamri n'a pas souhaité rempilé afin de préserver sa place en sélection d'Algérie à l'approche de la CAN et de la Coupe du Monde 2022, deux objectifs qu'il s'est fixé. Si l'ASSE a tenté sa chance, il est plus probable que le guerrier des Fennecs n'opte pour la Ligue 1 alors qu'il est très côté dans le Golfe après quatre saisons réussies à Al Shabab (Arabie Saoudite).