ASSE, LOSC - Mercato : rebondissement dans le dossier Lihadji

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Si l'ASSE a recruté 11 joueurs durant le mercato (Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Dylan Chambost, Mathieu Cafaro, Victor Lobry, Benjamin Bouchouari, Lenny Pintor, Matthieu Dreyer, Ibrahima Wadji, Léo Pétrot, Thomas Monconduit), le club du Forez ne s'interdit pas l'arrivée d'un joker médical ces prochains jours.

Dans cette optique, les dirigeants stéphanois auraient entamé des discussions avec leurs homologues du LOSC pour récupérer Isaac Lihadji. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, dévoilées hier, l'ancien joueur de l'OM, également courtisé par le Standard de Liège, ne devrait pas rejoindre le club belge car il aurait demandé un salaire trop élevé (150 000 euros par mois).

Vu les émoluments réclamés par Isaac Lihadji, l'ASSE ne devrait pas être en mesure non plus de s'offrir l'ailier droit lillois. À moins qu’il gagne moins qu’annoncé. « Le journaliste précise son information, expliquant que 150k est +/- le salaire actuel du joueur, ce qui est faux », fait savoir le compte Twitter Suiveur Lillois, qui suit le LOSC au plus près.