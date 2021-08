ASSE, LOSC – Mercato : recalé par un ex de l'OL, les Verts font jouer leur va-tout pour Kalimuendo (PSG)

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Cible du LOSC, du Bétis Séville et plus récemment de l'Eintracht Francfort, Arnaud Kalimuendo (19 ans) n'est pas encore sûr de pouvoir continuer l'aventure au PSG. Pour l'instant retenu, l'ancien attaquant du RC Lens pourrait faire partie des joueurs sacrifiés avec l'arrivée de Lionel Messi. Du côté de l'ASSE, où on envisage un prêt, on suit le dossier d'un œil.

Aouchiche drague ouvertement Kalimuendo

Les Verts peuvent en tout cas compter sur un super VRP dans l'entourage d'Arnaud Kalimuendo : son milieu offensif Adil Aouchiche. Sur Instagram hier soir, l'ancien « Titi » du PSG a dragué frontalement l'attaquant francilien après une dédicace sur l'un de ses posts : « Arnaud Kalimuendo, viens jouer avec moi comme à la bonne époque », a écrit le joueur ligérien. Dénouement du dossier à la fin du Mercato.

Geubbels a dit non aux Verts

Par ailleurs, et comme nous l'apprend L'Equipe ce matin, l'ASSE a tenté sa chance pour un prêt de la pépite de l'AS Monaco Willem Geubbels (19 ans). Une piste néanmoins vite abandonnée par l'Etat-major des Verts, l'ancien Lyonnais n'ayant « aucune intention » de nourrir la rivalité OL – ASSE. Si l'AZ Alkmaar, Antwerp et Anderlecht sont intéressés, Willem Geubbels envisage plutôt de reprendre sa progression en Angleterre ou en Allemagne où plusieurs clubs de première partie de tableau sont sur sa piste...