ASSE - Mercato : 3 arrivées, dont une clinquante, annoncées cette semaine ?

Loïc Perrin veut sauver l’ASSE d’une relégation qui lui tend les bras au printemps 2022 et fera tout pour réussir sa première mission dans son nouveau costume de directeur sportif. Selon L’Équipe, les Verts ont ainsi relancé l’entourage de Zinédine Ferhat en vue d’une arrivée en janvier.

« Après l’avoir déjà approché cet été, les dirigeants stéphanois viennent de renouer le contact avec son entourage, assure L’Équipe. Le joueur étant libre au 30 juin, Nîmes ne s’opposera pas à son départ anticipé. Il permettrait aux Crocodiles d’économiser son salaire, que l’ASSE est en capacité d’assumer (60 000 € brut mensuels). »

En plus de l’éventuelle signature de l’international algérien du NO, l’ASSE pourrait annoncer celle de Bakary Sako (33 ans). Sans club depuis son départ de Pafos le 1er juillet 2020, l’ancien attaquant international malien s’entraîne à l’Étrat depuis un mois et s’est vu offrir un contrat de six mois. Le quotidien sportif ajoute que l’ASSE aimerait pouvoir annoncer la signature « plus clinquante » de Ferhat avant celle de Sako et devrait officialiser également celle de Joris Gnagnon le 1er janvier pour l’ouverture du mercato d’hiver.

