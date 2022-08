ASSE – Mercato : 4 autres recrues programmées après Touzghar !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'insider Mohamed Toubache-Ter confirme l'info et ajoute qu'il s'agit d'un contrat d'un an avec une autre année en option. Mais ce n'est pas tout puisqu'il précise que l'ASSE table sur quatre autres recrues d'ici la fin du Mercato...

Laurent Batlles avait réclamé « au moins deux attaquants » après ASSE-Nîmes (1-1) et selon le site Evect, Yoann Touzghar, son ancien joueur à Troyes, va débarquer d'ici peu. A 35 ans et demi, le Tunisien va venir épauler Jean-Philippe Krasso.

