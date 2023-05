ASSE - Mercato : 4 joueurs pour inciter Batlles à rester ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si vous êtes un lecteur assidu de But! Saint-Etienne, l'information de L'Equipe du jour concernant l'avenir incertain de Laurent Batlles ne vous a pas surpris. Notre correspondant, Laurent Hess, l'écrit depuis plusieurs semaines. Après une première saison aussi chaotique, l'entraîneur, sous contrat jusqu'en 2024, n'est pas prêt à tout pour enchaîner. Il veut des garanties. Selon le quotidien sportif, elles seraient au nombre de quatre et consisteraient en autant de maintiens de joueurs au sein de l'effectif.

Il sera bien difficile de conserver Krasso...

Batlles aimerait que sa direction prolonge Jean-Philippe Krasso, en fin de contrat en juin, Niels Nkounkou, seulement prêté par Everton, mais aussi Gaëtan Charbonnier, qui a signé pour six mois en décembre avec une option pour deux années supplémentaires, et Mathieu Cafaro, prêté par le Standard. Ses voeux devraient être exaucés pour les trois derniers. Par contre, ça risque d'être très compliqué pour Krasso, dont la grosse saison a attiré le regard des recruteurs français et étrangers. L'Equipe ajoute un ultime danger : le serpent de la mer de la vente. Car il n'est pas impossible qu'un nouveau propriétaire vienne avec son propre entraîneur...

Le calendrier complet de l'ASSE pour la fin de saison

👥 Nos 18 Verts pour #LAVALASSE !



Capi' Briançon est de retour, Lamine Fomba est suspendu 🔙💚 pic.twitter.com/Op0EpuxU4p — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 12, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'ASSE va clore une saison très difficile à tous les niveaux, qui a épuisé son entraîneur, Laurent Batlles. Celui-ci veut bien repartir pour un tour la saison prochaine mais à condition de bénéficier d'un effectif compétitif d'entrée.

Raphaël Nouet

Rédacteur