ASSE – Mercato : Abi vers un départ, coup de théâtre pour Touzghar ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Désireux de finaliser une ou deux arrivées dans le secteur offensif avant le match de Quevilly-Rouen le lundi 15 août, l'ASSE continue d'accélérer son dégraissage. Dans cette optique, les Verts discuteraient d'un nouveau prêt de Charles Abi. Selon Le Progrès, Valenciennes et Arouca (D1 portugaise) s'intéressent à l'ancien attaquant de Guingamp, lequel n'entre pas dans les plans de Laurent Batlles.

Charbonnier, piste confirmée

Indépendamment de ce départ, Saint-Etienne espèrerait toujours, selon le quotidien régional, pouvoir récupérer Yoann Touzghar (ESTAC, 35 ans) et ce même si, d'après L'Est Eclair, l'Avignonnais a fait le choix de rester avec Troyes en Ligue 1. Reste à savoir si sa présence sur le banc à Montpellier dimanche (défaite 2-3) a fait évoluer sa position, l'intéressé n'étant visiblement plus intouchable aux yeux de Bruno Irles.

Enfin, Le Progrès a confirmé nos informations concernant un intérêt du board stéphanois pour Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre, 33 ans)... Même si aucune démarche n'a été lancée pour l'instant, le joueur plait. Et l'ASSE est attentive aux mouvements susceptibles d'intervenir au sein du secteur offensif auxerrois, qui pourraient pousser Charbonnier, buteur hier à Lille (1-4) à reconsidérer son avenir en Bourgogne.