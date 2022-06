ASSE - Mercato : Abi victime d’une grosse boulette de la Ligue ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après une saison passée en prêt à l’EA Guingamp en Ligue 2, où il a marqué 3 buts en 21 rencontres, Charles Abi (22 ans) va retourner à l’ASSE. Mais le jeune avant-centre a été la cible d’une bourde de la part de l’UNFP. Le site officiel de la Ligue indique en effet que Charles Abi est un « joueur libre », et donc, qu'il ne dispose d’aucun contrat actuellement. Or, l’attaquant est bien lié à l’ASSE jusqu’en juin 2024 et appartient bien aux Verts, comme l’a précisé le journaliste du Progrès, Romain Colange.

C’est une erreur (comme pas mal d’autres dans la liste), Charles Abi est toujours sous contrat avec l’#ASSE https://t.co/RK4mSQrYln — Romain Colange (@RomainColange) June 26, 2022

