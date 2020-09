ASSE - Mercato : accord trouvé avec l'Olympiakos pour M'Vila

Dans sa volonté de se défaire des plus gros salaires, l'AS Saint-Etienne s'apprête à réaliser un gros coup. En effet, d'après le média grec Sport 24, les Verts sont parvenus à trouver un terrain d'entente avec l'Olympiakos pour le transfert de Yann M'Vila. Le milieu de terrain de 30 ans est attendu à Athènes dans les prochaines heures. Il pourrait s'engager officiellement avec le club le plus titré du pays jeudi ou vendredi.

Arrivé à l'hiver 2018, Yann M'Vila avait réalisé une première année et demie de très haute volée avec les Stéphanois. Mais à l'été dernier, après le départ de Jean-Louis Gasset qui l'avait fait venir, les choses s'étaient corsées. Entre une volonté de partir et des prestations en demi-teinte, l'ancien Rennais a perdu de sa superbe. Si bien que Claude Puel ne comptait plus sur lui. D'ailleurs, il ne l'avait pas titularisé contre Lorient (2-0) il y a deux dimanches pour les débuts de l'ASSE en L1…

Pour l'ASSE, l'économie est conséquente. En effet, Yann M'Vila, qui devrait parapher un contrat de trois ans avec les Grecs, possède le plus gros salaire du club. Si en plus l'Olympiakos verse une indemnité de transfert, cela pourrait offrir à Claude Puel une marge de manœuvre pour recruter l'attaquant qu'il appelle de tous ses vœux.

