ASSE - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Saïdou Sow !

En fin de semaine dernière, le média Peuple Vert a révélé que Laurent Batlles avait donné son feu vert au tranfert de six joueurs d'ici la fin du mercato. Six joueurs parmi lesquels deux surprises, Saïdou Sow et Louis Mouton. Surprises car le défenseur et le milieu avaient rendu de fiers services la saison dernière, ne déméritant pas. Mais pour ce qui concerne Sow, il semblerait que la confiance que lui portait Batlles était très limitée. Invité à partir, le Guinéen ne devrait plus être stéphanois d'ici la fin de la semaine.

Sow a pris la route de Strasbourg

En effet, le site Actu Sainté annonce qu'un accord a été trouvé entre l'ASSE et le RC Strasbourg pour le transfert de Sow. Celui-ci serait parti en direction de l'Alsace pour y passer sa visite médicale. Le montant que vont récupérer les Verts dans la transaction n'est pas connu mais la valeur du Guinéen sur Transfertmarkt est de 3,5 M€.

