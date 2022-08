ASSE - Mercato : accord trouvé pour Lefort, un club de Ligue 1 fonce sur Sow

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'AS Saint-Etienne est en feu en cette fin de mercato estival. En plus des joueurs de Lorient, Léo Pétrot et Thomas Monconduit, et de l'attaquant de Qarabag, Ibrahima Wadji, le club forézien devrait également enregistré dans les prochaines heures l'arrivée de Jordan Lefort.

En effet, selon les informations de L'Equipe, le latéral gauche des Young Boys de Berne, capable également d'évoluer en défense centrale, devrait signer un contrat de deux ans avec l'ASSE.