ASSE - Mercato : Angers s'inquiète du retour de Bernardoni

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Malgré son très bon match à Nantes (1-1) samedi, la fin de saison assez poussive de Paul Bernardoni avec l'ASSE pose problème à Angers, où le portier est lié jusqu'en 2024. « La question des gardiens de but reste floue en vue de la saison prochaine, soutient Ouest-France. Alors que Yahia Fofana a signé libre depuis plusieurs mois en provenance du Havre et qu’on l’imagine mal qu’autre chose que le rôle de n°1 lui ait été promis, le Sco va aussi voir revenir Paul Bernardoni d’un prêt mi-figue-mi raisin à Saint-Etienne. Titulaire il y a un an, l’ancien gardien de Nîmes va sans doute être invité à partir. Mais au vu de ses émoluments salariaux, pas tout à fait en corrélation avec ses performances récentes, il ne sera pas simple de lui trouver une porte de sortie. »

Pour résumer La fin du prêt de Paul Bernardoni à l'ASSE n'est pas sans poser problème, du côté du SCO, alors que Yahia Fofana va débarquer en Anjou en provenance du Havre, et qu'il est promis au rôle de numéro 1 chez les Angevins...





Laurent HESS

Rédacteur