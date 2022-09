ASSE - Mercato : Aouchiche a signé dans un club de Ligue 1

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Selon les informations de Ouest-France et Foot Mercato, Adil Aouchiche, qui est le plus gros salaire de l'AS Saint-Etienne, aurait été libéré de sa dernière année de contrat par le club du Forez et se serait engagé avec Lorient dans les ultimes instants du mercato estival. Mais il faudra encore un peu patienter pour l'officialisation.