ASSE – Mercato : pour Aouchiche, Moukoudi, Silva, Palencia... dur, dur, le dégraissage !

On savait que l'été serait mouvementé à l'ASSE et il l'est. Notamment dans le sens des départs. Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Falaye Sacko, Assane Diousse, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Enzo Crivelli, Sada Thioub, Bakary Sako et Arnaud Nordin arrivaient en fin de contrat et aucun n'a été prolongé. Joris Gnagnon et les jeunes Lamine Ghezali, Abdoulaye Sidibé, Bilal Benkhedim, Louka Aymar, Lucas Llort, Stevens Leleux et Victor Petit ont aussi quitté le Forez à l'issue de leur contrat. Tout comme Marvin Tshibuabua, qui a pris la direction de Seraing, en Belgique, et Lucas Gourna-Douath, transféré au RB Salzbourg, et ce jeudi Zaydou Youssouf a été transféré à Famalicao et Denis Bouanga à Los Angeles. 25 joueurs ont donc déjà fait leurs valises, mais à un mois de la fin du Mercato, d'autres départs sont programmés.

Aouchiche, Moukoudi, Silva et Palencia plombent la masse salariale

Parmi ceux-ci, il y a des éléments qui n'entrent plus vraiment dans les plans à un an du terme de leur contrat. C'est le cas d'Adil Aouchiche, Harold Moukoudi, Gabriel Silva et Sergi Palencia. Tous les quatre comptent parmi les plus gros salaires du club alors qu'ils ne sont plus titulaires. Concernant Aouchiche, les dirigeants espèrent récupérer une partie des 4 M€ de prime à la signature investis il y a deux ans. Un intérêt du Feyenoord Rotterdam a été évoqué mais les offres se font attendre. Si l'ASSE espère trouver une porte de sortie à Moukoudi et à Palencia, qui serait à nouveau dans le viseur de Leganes, elle ne se fait guère d'illusion pour Silva.

Charles Abi, sollicité par Arouca, au Portugal, et Valenciennes, fait lui aussi partie des joueurs que les Verts ne retiendront pas, et il pourrait en être de même pour Yvan Neyou en cas d'offre. Absent à Dijon pour l'ouverture de la saison, le fantasque milieu de terrain camerounais serait dans le viseur de Clermont. Enfin, il y a le cas des joueurs qui ont demandé à quitter le club cet été, à savoir Mahdi Camara, Yvann Maçon et Jean-Philippe Krasso. A un an du terme de leur contrat, l'ASSE avait refusé une offre de 2M€ pour Maçon (Brest) en début de Mercato... Laurent Batlles espère conserver Camara et Krasso, mais la porte pourrait s'ouvrir en cas de proposition jugée satisfaisante. Krasso, sollicité par l'AC Ajaccio, ne partira qu'en cas d'arrivées de deux éléments à son poste. Enfin, parmi les autres joueurs « bankables » de l'effectif, il n'est pas exclu que l'ASSE reçoive une offre pour Etienne Green, Saidou Sow ou Mickaël Nadé, tous trois suivis par des clubs étrangers. Là aussi la porte pourrait s'ouvrir, les dirigeants, fortement endettés, espérant au moins une autre vente importante après celle de Lucas Gourna-Douath à Salzbourg, pour 13 M€.