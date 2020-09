ASSE – Mercato : Aouchiche confirme l'influence décisive de Puel sur sa venue

Voilà quelques semaines désormais qu'Adil Aouchiche est un joueur de l'ASSE. Le milieu de terrain des Verts a attendu sa majorité pour s'engager officiellement avec le club stéphanois après avoir refusé de signer un premier contrat professionnel avec le PSG.

Dans une interview accordée à la chaîne Telefoot, Aouchiche est revenu sur ce choix en assurant n'avoir aucun regret sur le choix qu'il a fait. « J’ai pris le choix de venir à Saint-Etienne mais j’aurais pu aussi rester. C’est mon choix aujourd’hui et je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon », a confié le jeune milieu.

Une connexion immédiate avec Puel

Il faut dire que son choix semble avoir été particulièrement dicté par le feelin qui est passé immédiatement avec Claude Puel. Le coach des Verts a bel et bien été le grand artisan de son arrivée. « Il parle beaucoup du football. C'est un amoureux du football, il ne parle que de ça. Quand j'ai parlé avec lui, j'ai ressenti directement ce feeling. De possession, de joueur de ballon... Il me dit que je suis un très bon joueur. Ça fait plaisir forcément. Je sais qu'il va beaucoup me faire travailler, me faire progresser et c'est aussi pourquoi je suis là. Avec un coach pareil, on ne peut que progresser » assure le joueur.

Enfin, Aouchiche s'est montré très confiant sur son état physique après avoir passé un été studieux. « Je suis au top, j'ai fait une très bonne préparation. Avec le confinement il a fallu redoubler d'efforts donc on a vraiment poussé », a conclu le néo-stéphanois.