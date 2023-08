ASSE – Mercato : Aouchiche et Boudebouz poussés dehors par leurs clubs !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Partis de l'ASSE il y a un an, Ryad Boudebouz et Adil Aouchiche ont connu des fortunes diverses depuis. Si le premier s'est imposé comme l'un des joueurs phares de la remontée d'Al-Ahly en D1 saoudienne, le second n'a pas percé à Lorient. Pourtant, les deux hommes sont dans la même situation sur ce Mercato.

L'étonnant changement de statut de Boudebouz

L'Equipe rapporte en effet qu'Adil Aouchiche est dans la liste des joueurs poussés au départ chez les Merlus. L'ancienne pépite du PSG ne sera pas retenu en cas d'offre comme Igor Silva, Bonke Innocent, Adrian Grbic, Quentin Boisgard, Stéphane Diarra, Ibrahoma Koné, Pablo Pagis et Julien Ponceau.

Pour Boudebouz, la situation est encore plus étrange puisque Nabil Djellit (France Football) annonce qu'Al-Ahli a totalement fait volte-face le concernant. Après avoir tenté de le prolonger au delà de 2024, le club saoudien – devenu plus gourmand sur le Mercato et devant faire le ménage pour accueillir de nouveaux étrangers – cherche désormais à se séparer de son numéro 10. La donne peut néanmoins encore changer le concernant car Ryad Boudebouz est très apprécié dans le vestiaire.

Boudebouz est sur la sellette au Al-Ahli. Le club cherche à se séparer du numéro 10. Lié jusqu'en juin 2024, le joueur, décisif dans la montée, était en négo pour une revalorisation avant la volte-face du club. Pas plié plusieurs soutiens essaient d'inverser la tendance #Mercato pic.twitter.com/OIlpXDV6u8 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 4, 2023

