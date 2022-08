ASSE - Mercato : Aouchiche s'exprime sur son avenir et celui de l'ASSE

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Hier contre Nîmes (1-1), Adil Aouchiche était titulaire avec l'ASSE, alors que son départ est attendu (et espéré) d'ici la fin du mois d'août. Au coup de sifflet final, le meneur de jeu de 20 ans s'est exprimé sur sa situation et celle de son équipe. A son sujet, il a déclaré : "Pour l'instant, je suis là, je travaille à fond depuis que j'ai repris. Je suis à fond tant que je joue à Saint-Étienne. Je me donne à 100% et je me donnerai à 100% pour l'équipe".

Et concernant l'ASSE, qui connaît un début de saison difficile avec une défaite et un nul, il a dit : "Il y a encore une petite phase d'adaptation au championnat mais c'est logique puisqu'on a un groupe qui a évolué en Ligue 1. C'est un club qui a eu l'habitude d'évoluer en Ligue 1, surtout ces dernières années. Il va falloir s'acclimater au championnat. Je suis au quotidien avec cette équipe et franchement le groupe vit bien. Il va y avoir encore des recrues et des départs, quelques trucs à régler et ça va aller pour la suite. Le plus important est de se focaliser sur nous surtout quand on sait qu'on a moins deux points. Si on regarde en haut, on va commencer à compter dès le début de championnat, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Il va falloir sortir de ces moins deux points, aller chercher une victoire le prochain match et uniquement se mettre ça dans la tête".