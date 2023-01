ASSE - Mercato : Cardona a snobé les Verts pour un club de Bundesliga

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

S'il a refusé de rejoindre l'ASSE alors qu'il aurait pu être libéré, Irvin Cardona (25 ans) a quand même de fortes chances de quitter le Stade Brestois sur ce mois de janvier. En effet, l'attaquant formé à l'AS Monaco aurait des contacts pour rebondir en Bundesliga. Selon Le Télégramme, Augsbourg, actuel 14e du championnat allemand, songerait à lui pour cet hiver. L'Equipe va plus loin aujourd'hui, annonçant une signature prochaine de Cardona dans ce club, lui qui arrive en fin de contrat dans moins de six mois (2023).

Un point avec Brest au 15 janvier

Du côté d'Eric Roy, on a confirmé ce mardi que la mise à l'écart de Cardona durerait au moins jusqu'à la fin de semaine : « Il est dans une période un peu floue. J'imagine qu'il discute avec des clubs.Je n’ai pas envie de le perturber par rapport à ça, et que par ricochet, ça perturbe aussi un peu le groupe. J’ai besoin de garçons pleinement investis et on fera appel à lui s’il y a une notion d’urgence dans la période actuelle. Il m’a dit que s’il partait, il partirait tôt dans le mercato, dans la première quinzaine de janvier. Si ça n’a pas bougé au 15 janvier pour lui, on refera un point ».

Eric Roy ne lui ferme pas complètement la porte

Pour une réintégration définitive, il est quand même probable qu'Irvin Cardona doive attendre la fin du mois : « S’il est toujours là le 1er février, on l’intégrera réellement comme une arme supplémentaire, car il a un profil différent. Mais aujourd’hui, je veux des garçons à 100 % dans la tête et complètement dans le projet. Je ne sais pas s’il est dans les meilleures conditions psychologiques pour être le joueur que vous avez connu sur ses deux premières saisons, ici ».