ASSE – Mercato : après Boutrah, Loïc Perrin cible le nouveau crack du National 1

Amine Boutrah (Concarneau) n'est pas la seule pépite du National dans le radar de l'ASSE en vue de la saison prochaine. Si l'on en croit L'Equipe, les Verts s'intéressent également au milieu offensif de Dunkerque Rayan Ghrieb (24 ans), auteur d'une très belle saison avec le club nordiste (11 réalisations, 8 passes décisives).

Ghrieb, l'homme en forme du National 1

Face à la difficulté économique de boucler le dossier Cafaro (l'ailier prêté le Standard de Liège émarge à 60 000€ par mois en Belgique) et alors que des joueurs comme Dylan Chambost et Lenny Pintor déçoivent, les équipes de Loïc Perrin regardent sur des profils peu onéreux dans les divisions inférieures et Ghrieb, meilleur joueur de N1 en mars, a le profil.

En course pour la montée en Ligue 2, le Franco-algérien – qui est arrivé de Schiltigheim (N2) l'été dernier – est lié à l'USLD jusqu'en juin 2024.

Pour résumer A l'affût des meilleurs talents sur les divisions inférieures, l'ASSE s'intéresse de très près au dernier grand talent du National 1, Rayan Ghrieb (USL Dunkerque, 24 ans). Comme Amine Boutrah (Concerneau), il pourrait faire l'objet d'approches cet été.

Alexandre Corboz

Rédacteur