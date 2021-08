ASSE - Mercato : après Camara et Youssouf, Puel prêt à perdre son sauveur n°1 ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le champion de France arrive à Saint-Étienne. Ce soir, Geoffroy-Guichard sera le théâtre du choc entre l’ASSE et le LOSC comptant pour la 3e journée de L1 (20h45). Après deux matches nuls, les Verts devront faire le plein à domicile pour valider un début de saison honorable dans les intentions.

En parallèle, Claude Puel attend toujours du mouvement au mercato même s’il a encore répété jeudi devant les médias qu’il ne fallait pas être très optimiste pour la dernière ligne droite de l’été. C’est en revanche au niveau des départs que l’agitation pourrait se faire sentir. Alors que Mahdi Camara et Zaydou Youssouf pourraient ne pas être retenus en raison des finances serrées de l’ASSE, L’Équipe laisse entendre que Wahbi Khazri (30 ans) pourrait partir à un an de la fin de son contrat dans le Forez !

« Étant donné son salaire mensuel, le plus élevé au club (290 000 € brut), un départ anticipé semble compliqué mais il n’est pas tout à fait à écarter, même en cette fin d’été », peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Un tel départ serait problématique pour Puel : avec Khazri au coup d’envoi, l’ASSE ne s’est inclinée que 4 fois lors de ses 14 derniers matches (6 victoires et 4 nuls).

🚨Alerte BUT ASSE ! 🚨

UNE PROLONGATION POUR CAMARA



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.



Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne Flèche vers la droite #ASSE https://t.co/RKTS1YMZYr pic.twitter.com/gzh9lE7Y7v