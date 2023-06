ASSE - Mercato : après Camara, un nouveau chèque tombé du ciel dans les caisses du club ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Franck Honorat pourrait quitter Brest cet été. « Je sais que je sors de trois bonnes saisons à Brest. Je pense avoir des offres, on en discutera avec mes agents et avec le Stade Brestois pour trouver la meilleure solution. Normalement j'ai un bon de sortie, a-t-il assuré dans Le Télégramme. Mon profil est très recherché. Je permets à l’équipe de s’étirer. Il y a de moins en moins de joueurs comme moi, ou alors ils sont dans des clubs plus huppés. La Coupe d'Europe, tout joueur en rêve. Ce sera à moi de voir si j’ai les offres, si ce n’est pas trop haut pour moi d’aller dans un club qui joue l’Europe. »