ASSE – Mercato : après Edmilson Correia, une autre prolongation surprise dans les tuyaux

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Comme révélé la semaine dernière dans nos colonnes, Edmilson Correia a bien prolongé son contrat à l'ASSE. Souvent blessé et resté en réserve en début de saison dernière avant l'arrêt du championnat de N3, le jeune attaquant originaire de Guinée-Bissau n'est plus apparu avec l'équipe première de l'ASSE depuis février 2020 et son entrée en jeu lors d'une défaite à Montpellier (0-2). Le joueur, lancé par Claude Puel, s'était illustré en inscrivant un but en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1). Il s'était engagé jusqu'en juin 2022 début 2020. L'ASSE cherche à le prêter cet été.

L'ASSE veut aussi prolonger Benkhedim

L'ASSE propose aussi au jeune Bilal Benkhedim, en fin de contrat dans un an, de prolonger d'une saison, soit jusqu'en juin 2023. Même si l'ancien vainqueur de la Gambardella a très peu utilisé par Claude Puel cette saison, le club continue de croire en son potentiel et aimerait le prolonger avant de la prêter cet été. Une solution à laquelle le joueur réfléchit.