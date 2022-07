ASSE - Mercato : après Gourna-Douath, à qui le tour ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Denis BOUANGA

A 27 ans, l'attaquant gabonais a encore un an de contrat à l'ASSE, mais il n'a aucune intention d'accompagner le club en L2. Annoncé sur les tablettes de nombreuses formations ces deux dernières années (Atalanta, Villarreal, Rennes, Nice, Nantes), l'ancien nîmois a plusieurs touches mais sa volonté est de rejoindre le Borussia Moenchengladbach. Ce dont il ne s'est pas caché en début de semaine dernière à son retour de vacances. Son départ est programmé.

Zaydou YOUSSOUF

L'ancien bordelais fait lui aussi partie des éléments qui souhaitent partir. Ses deux dernières saisons ont été compliquées et il a mal vécu les incidents ayant suivi la fin de match lors du barrage retour contre Auxerre, alors que sa fille était en tribune officielle. Le milieu de terrain est dans le viseur de Brest et Lorient, notamment. En cas d'offre convenable, il ne sera pas retenu, à un an du terme de son contrat.

Yvann MACON

A la peine depuis son retour à la compétition, Maçon reste sur une saison décevante. Mais sa côte sur le marché n'en a pas trop souffert puisqu'il est sollicité. Notamment par Brest, qui a proposé 2 M€. Une offre refusée par l'ASSE, mais la porte devrait s'ouvrir à partir de 3 M€... La volonté du Guadeloupéen est de partir.

Adil AOUCHICHE

Son cas est au cœur des préoccupations des dirigeants... Après deux saisons très décevantes, le jeune milieu offensif a encore un an de contrat au club, avec le plus gros salaire de l'effectif. Vu son rendement (0 but la saison dernière), une vente cet été arrangerait tout le monde. Un intérêt de Feyenoord est évoqué, pour un transfert de l'ordre de 5 M€. Si une telle offre devait parvenir à L'Etrat, la porte s'ouvrirait pour le « double A », symbole de l'échec de la politique jeunes de Claude Puel.

Sergi PALENCIA

Prêté à Leganes ces deux dernières saisons, le latéral espagnol a encore un an de contrat chez les Verts. Mais ses caractéristiques ne correspondent pas du tout au système de jeu que veut mettre en place Laurent Batlles. Son départ est espéré. La solution pourrait une fois encore venir de Leganes. Le club de la banlieue de Madrid souhaiterait en effet s'attacher définitivement ses services.