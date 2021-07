ASSE - Mercato : après Hamouma, Puel ouvre la porte à un autre ailier

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Romain Hamouma fait comme si de rien n’était. Libre depuis le 1er juillet dernier, l’ailier de 34 ans est courtisé par plusieurs clubs de L1 (OGC Nice, Stade Brestois et Stade Rennais) mais n’a toujours pas de nouvelles de l’ASSE. Les dirigeants des Verts préfèrent visiblement se concentrer sur leurs joueurs encore sous contrat et seraient même déjà prêts à se défaire d’un certain Tyrone Tormin.

« Jeune ailier de Sainté, Tyrone Tormin (20 ans) pourrait bien rejoindre le FC Sète en prêt, a tweeté le journaliste de France Bleu Bertrand Queneutte hier soir. Il devrait, avant ça, prolonger avec les Verts. Le club sétois aimerait aussi se faire prêter un jeune pro du MHSC. »

Ailier droit de 20 ans, Tormin est lié à l’ASSE jusqu’en juin 2022. Le voir prolonger son contrat avec le club ligérien serait un signal fort pour l’avenir. Pour le présent, Claude Puel semble donc estimer qu’il peut faire sans lui cette saison. Une demi-surprise puisque l'intéressé n'a disputé que 3 matches lors de l'exercice écoulé.

