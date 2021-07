ASSE – Mercato : avant Jessy Moulin, un Vert prend la poudre d'escampette

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Revenu de son prêt à Leganes (D2 espagnole) où il sort d'une saison pleine, Sergi Palencia pourrait vite repartir de l'ASSE sans réellement avoir été testé par Claude Puel en condition de match. Comme Jessy Moulin en partance pour Troyes, l'ancien joueur du Barça ne figurait pas sur la feuille de match vendredi face à Bourg-en-Bresse-Péronnas (1-1). Comme le gardien de but, il pourrait s'agir d'un départ imminent.

D'après le journaliste de AS Javier Martin, une issue favorable est « de plus en plus probable » pour que Palencia reste à Leganes. La « volonté du joueur » aurait fait la différence pour débloquer le dossier.

EDIT (22h32) : le départ en prêt de Palencia a été officialisé par l'ASSE.

⏩ L'#ASSE et @CDLeganes ont trouvé un accord ce vendredi pour le prêt d'une saison avec option d'achat de @Sergipalencia96.



𝘽𝙪𝙚𝙣𝙖 𝙨𝙪𝙚𝙧𝙩𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙜𝙞 👊 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 16, 2021