ASSE - Mercato : après l’échec Mohamed, deux très bonnes nouvelles se profilent à Nice !

Le dossier Mostafa Mohamed va laisser des traces à l’ASSE. Lancés aux trousses de l’attaquant égyptien depuis un bon mois, les Verts se sont fait doubler par Galatasaray après des discussions interminables avec Zamalek. Claude Puel devra vite réagir pour faire oublier cet échec retentissant et doit déjà songer au périlleux déplacement à Nice pour le compte de la 22e journée de L1 (dimanche, 13h).

Pour ce faire, le coach de l’ASSE pourrait compter sur un certain Mathieu Debuchy. Hier matin, le capitaine des Verts a fait son retour et semble même avoir participé à la partie collective. De quoi espérer le voir aligné à l’Allianz Riviera ? Réponse probablement en conférence de presse entre midi et deux.

Autre bonne nouvelle à l’horizon, mais qui reste au conditionnel : Puel pourrait amener Pape Cissé à Nice si l’ASSE parvient à le qualifier à temps. Comme déjà évoqué hier, l'intéressé est déjà sur place. L'officialisation de son arrivée est attendue dans la journée.