ASSE - Mercato : après l'épisode Mohamed, le Zamalek pourrait faire un nouveau sale coup aux Verts

Personne à Saint-Etienne n'a oublié l'incroyable feuilleton Mostapha Mohamed en janvier dernier. Les Verts voulaient absolument recruter le jeune attaquant égyptien du Zamalek. Ils avaient fait des efforts financiers très conséquents pour l'avoir mais, après un énième rebondissement, Roland Romeyer avait torpillé l'opération en accordant une interview à un média local dans laquelle il promettait des représailles si le transfert n'aboutissait pas. Vexés, les dirigeants du club cairote se sont alors promis de ne pas céder leur joueur à l'ASSE. Et ainsi, Mohamed a pris la direction de Galatasaray, où il brille depuis…

Eh bien, il semblerait que le Zamalek n'en ait pas fini avec l'AS Saint-Etienne ! En effet, selon un présentateur de la chaîne officielle du club cairote, le latéral droit Wajdi Kechrida serait dans son viseur ! Libre après la fin de son contrat avec l'Etoile Sportive du Sahel, le latéral droit de 25 ans est annoncé tout proche des Verts. Il était d'ailleurs question qu'il aille dans le Forez signer son contrat après les matches de sa sélection…

Le Zamalek peut-il remettre en cause l'arrivée de Kechrida à Saint-Etienne ? Pas sûr. Même le présentateur de Zamalek TV a expliqué que ce transfert serait très dur à conclure car l'ASSE avait une grosse longueur d'avance plus l'accord du joueur. Mais cet hiver, Mostapha Mohamed à Sainté, ça a aussi été à deux doigts de se faire, alors…

Zamalek has reconsidered signing Wajdi Kechrida on a free transfer according to Shady Eisa, a journalist and a previous TV Show Representer at Zamalek TV, though Shady notes that the player has likely signed for Saint Ettiene.