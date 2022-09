ASSE - Mercato : après Lihadji (LOSC), un nouveau joker est identifié en attaque !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

L’ASSE s'est montrée très active sur le marché des transferts cet été. Entre les nombreuses fins de contrat et la relégation, quasiment tous les joueurs présents la saison passée sont allés voir ailleurs. Ils ont été remplacés numériquement par des éléments taillés pour jouer la montée dans les deux prochaines années. Mais cette refonte du groupe vert n'est pas terminée.

« On ne s’interdit pas de réajuster l’effectif au prochain mercato. On peut même prendre un joker dès aujourd'hui. C’est une possibilité, si les joueurs sur lesquels on était récemment, ou leurs clubs, rouvrent la porte », a affirmé Loïc Perrin au Progrès ce week-end.

Selon GaëlB42, une nouvelle piste a fuité après Isaac Lihadji au LOSC. « Une des pistes, étudiée comme joker, se nomme Opa Nguette Le joueur est libre depuis son départ du FC Metz », a glissé récemment l’insider sur Twitter. L’ailier de 28 ans, qui présente 147 matches en L1, a évolué au FC Metz et au Valenciennes FC.