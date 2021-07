ASSE – Mercato : après Mostafa Mohamed, deux nouveaux attaquants égyptiens conseillés à Puel !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Journaliste pour Btolat, Hossam Mostafa a suivi de très près le vrai-faux transfert de Mostafa Mohamed à l'ASSE, depuis Le Caire. Il revient sur ce feuilleton et sur le rôle-clé joué par Roland Romeyer dans un entretien à paraître ce mercredi dans But Saint-Etienne. Et il glisse aussi le nom de certains joueurs évoluant en Egypte qui pourraient intéresser Claude Puel, à la recherche d'un 9 et d'un défenseur central...

« Il y a de bons buteurs en Egypte »

« Il y a de bons buteurs en Egypte, estime le journaliste. Je pense à Mohamed Sherif, qui a marqué 15 buts avec Al Ahly, à Acharaf Bencharki, le Marocain de Zamalek, et à deux joueurs prêtés par Al Ahly : Ahmed Yasser Rayan, qui a marqué 15 buts avec Ceramica Cleopatra, et Ahmed Abdel Kader, qui était prêté à Smouha. » Et à Hossam Mostafa d'ajouter : « Puel pourrait aussi penser à Yasser Ibrahim d'Al Ahly, champion d'Afrique en titre, ou à Mahmoud Hamdi El Wensh, vice-champion d'Afrique avec Zamalek. Ce sont deux très bons défenseurs. »

https://t.co/JAuYJqCRdX@ASSEofficiel have denied with me on @Btolat all rumors about their interest in Al Ahly's midfielder, Aliou Dieng



Saint Étienne a démenti avec moi toutes les rumeurs sur leur intérêt pour le milieu de terrain d'Al Ahly, Aliou Dieng — Hossam Mostafa ⚽🇪🇬🦅 (@HosTeeko) July 1, 2021