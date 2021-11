ASSE – Mercato : Arnaud Nordin aurait pris une grande décision !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Mauvaise nouvelle pour l'ASSE et sa formation ! En effet, selon le journaliste italien Nicolo Schira, Arnaud Nordin (23 ans) va quitter les Verts sans rapporter un euro à son club formateur. En fin de contrat au 30 juin prochain, l'ailier a décidé de ne pas prolonger son bail dans le Forez, faisant comme son ami Jonathan Bamba, parti quelques années plus tôt au LOSC.

Pas considéré comme un titulaire indiscutable (13 apparitions pour 5 titularisations cette saison) par Claude Puel, Arnaud Nordin est courtisé par plusieurs clubs européens, en Allemagne notamment. L'international Espoirs tricolore affiche 120 matchs au compteur avec l'ASSE pour 13 buts et 8 passes décisives.

