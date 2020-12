ASSE - Mercato : Arteta aurait déjà identifié le remplaçant de Saliba à Arsenal !

Il était temps : Mikel Arteta a enfin évoqué la situation de William Saliba à Arsenal. Le manager des Gunners, qui n'utilise pas le défenseur central (19 ans) depuis son arrivée, a évoqué mercredi l'avenir de l’ancien de l’ASSE en conférence de presse. « C'est quelque chose dont nous discutons actuellement, a déclaré l'Espagnol au sujet de l'avenir de Saliba. Nous réfléchissons à la meilleure chose à faire pour nous. Ce sera décidé prochainement. »

Arteta rêverait de Garcia à Arsenal

Si la décision sera bientôt rendue, Arteta s’est vu confirmer dans ses fonctions ce week-end par le directeur général d’Arsenal Vinai Venkatesham. Cela pourrait lui avoir donné encore plus de poids en vue du mercato hivernal. Selon AS, qui relaye une rumeur de la presse britannique, le manager espagnol des Gunners chercherait même déjà à recruter un nouveau stoppeur en janvier 2021. Son nom serait même déjà connu puisqu’il s’agit d’Eric Garcia !

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central espagnol (19 ans) est presqu’assuré de quitter Manchester City. Le FC Barcelone semble en pole position mais les 20 millions d’euros réclamés par les Citizens cet hiver freinent ses ardeurs. Arsenal, lui, a d'autres arguments. « Arteta argumente qu’il dispose de trois axiaux en fin de contrat, ce qui laisse le champ libre à une place de titulaire, observe le quotidien madrilène. Dans ce dossier, l’offre sportive primera pour un joueur titulaire six fois et qui a disputé un total de 498 minutes cette saison. » C’est déjà bien plus que Saliba.