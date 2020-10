ASSE - Mercato : Arteta fait machine arrière avec Saliba !

Quand on prend des décisions fortes, il faut savoir les assumer jusqu’au bout. Mikel Arteta a beau diriger presque d’une main de maître Arsenal depuis sa prise de fonctions, force est de constater qu’il pourrait être encore un peu vert dans le costume de manager des Gunners.

En cause ? Sa gestion hasardeuse du cas William Saliba (19 ans). Confronté à de nombreuses blessures en défense centrale (Rob Holding, Calum Chambers, Pablo Mari et David Luiz) au moment de recevoir les Irlandais de Dundalk ) en Ligue Europa (21h), le technicien espagnol a regretté de ne pas avoir inscrit le nom de l’ancien stoppeur de l’ASSE sur la liste de la compétition européenne. Cela n'était pas vraiment sa position de départ...

« Je me sens vraiment mal pour William Saliba, a déclaré Arteta en conférence de presse d'avant-match. Parce que nous avions assez de défenseurs centraux, nous avons décidé de le laisser hors de l'équipe, ce qui était vraiment douloureux à faire pour moi. Il se sent beaucoup plus à l'aise ici, son anglais s'améliore et il commence à comprendre beaucoup mieux ce que nous faisons. » Pour cirer le banc ou finir en tribunes, cela reste un énorme gâchis.