ASSE - Mercato : Arteta justifie le prêt de Saliba à l'OGC Nice plutôt qu'aux Verts

Hier soir, William Saliba a disputé son premier match chez les pros cette saison. Et c'était en Ligue 1. Mais pas à Saint-Etienne, où tout le monde l'attendait les bras grands ouverts. Alors que le défenseur central aurait bien aimé retrouver son club formateur, Arsenal a décidé de l'envoyer du côté de l'OGC Nice. Le manager des Gunners, Mikel Arteta, a expliqué pourquoi lors d'une conférence de presse ce jeudi.

"Il reviendra de son prêt pour la prochaine pré-saison et il sera avec nous. J'espère que d'ici là, il aura joué un certain nombre de matches, que ses prestations se seront améliorées et que son développement progressera dans la bonne direction. C'est pour cela que nous avons pris cette décision."

Plutôt qu'un éventuel conflit avec les dirigeants stéphanois, avec qui ça a été tendu tout l'été, d'abord parce qu'Arsenal n'a pas voulu laisser Saliba en prêt jusqu'à la finale de la Coupe de France fin juillet, ensuite parce qu'il n'y a pas eu d'accord pour un nouveau prêt cette saison, les Gunners ont donc estimé que le joueur de 19 ans progresserait mieux du côté de Nice que dans le Forez.

Arteta on Saliba: "He will come back for pre-season and he will be with us, and hopefully he will come back after playing a number of games and [with] his performances raising and his development progressing in the right way. That is why we made that decision."