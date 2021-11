ASSE - Mercato : avant la vente, les Verts ont acté une signature très attendue

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Rien ne se passe décidément comme prévu à l’ASSE cette saison. Alors que les résultats sportifs sont en berne, malgré un sursaut d’orgueil dimanche contre Clermont à Geoffroy-Guichard (3-2), les Verts sont toujours à la peine et viseront le maintien au printemps prochain.

En attendant, l’ASSE avance pendant la trêve internationale et a signé un partenariat avec les Espoirs de Guediawaye, un club de la banlieue de Dakar qui a déjà envoyé deux joueurs dans le Forez : Boubacar Fall et El-Hadji Dieye. L’accord, signé par Gérard Fernandez et le président Ousmane Wade, porte sur une durée de trois ans et pourrait permettre à l’ASSE de compter sur un nouveau filon porteur pour l’avenir.

« Cette convention de partenariat, qui va durer jusqu’en 2024, comportera un volet financier et une assistance technique, a précisé Fernandez dont les propos sont relayés par Poteaux Carrés. C’est un ‘partenariat gagnant-gagnant’ qui a été scellé par les deux parties, pour la réussite professionnelle des joueurs. » Nul doute que cette signature pourrait être un plus en vue de la vente prochaine de l’ASSE.

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

Y'A DE L'ESPOIR ! 🗣

L'ASSE n'est plus lanterne rouge et la vente du club semble s'accélérer, de quoi croire en un avenir plus radieux ?

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/m61JNHXWS9 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 9, 2021