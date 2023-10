ASSE - Mercato : Batlles a déjà ciblé 3 priorités pour cet hiver

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’a pas des moyens démesurés pour recruter au mercato mais pourrait trouver trouver un moyen malin de combler les limites de l’effectif actuel de Laurent Batlles cet hiver. Selon Selon Peuple Vert, les dirigeants stéphanois pourraient investir et auraient déjà ciblé trois priorités : un défenseur central pour pallier l’absence de Dylan Batubinsika pendant la CAN, un latéral droit plus offensif que Dennis Appiah et un ailier supplémentaire.

Ne pas s'attendre à des folies

« Les Verts veulent être placés en janvier pour pouvoir mettre un coup de collier salvateur sur le marché des transferts, expliquent nos confrères. Ne pas s'attendre à des folies, mais plusieurs joueurs devraient débarquer cet hiver. Un investissement consenti dans l'optique de gagner gros en juin. »

