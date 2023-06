ASSE - Mercato : Batlles a fixé ses priorités et attend entre 4 et 8 recrues cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Il y aura sans doute du mouvement à l’ASSE au cours du mercato estival. Si le nombre d’éléments arrivants et en partance est encore à fixer précisément, le staff de Loïc Perrin va avoir du pain sur la planche. Et pour cause : L’Équipe fait savoir que le quota des recrues devrait osciller entre quatre et sept. Ou huit !