ASSE - Mercato : Batlles a un autre rêve que succéder à Puel

En conférence de presse avant hier, l'entraîneur de Troyes, Laurent Batlles, a expliqué combien il était attaché à son adversaire du week-end : "J'ai vécu deux ans à Saint-Étienne en tant que joueur, sept ans comme entraîneur. Ma famille réside là-bas, certains de mes amis montent exprès de Saint-Étienne pour venir aux matches et voir un peu comment ça se passe. C'est toujours particulier. Ils m'ont tous envoyé des messages pour me dire "Que le meilleur gagne" mais dans un sens, il y avait marqué après "Allez les Verts". J'ai surtout envie que l'on fasse un bon match. Je sais ce que représente pour moi ce maillot, ce qu'il a représenté. Maintenant, je suis à Troyes, j'en suis très content et j'ai très envie que devant nos supporters on gagne notre match".

On pourrait penser que le rêve de l'ancien milieu offensif est de retourner dans le Forez pour succéder à Claude Puel. Ce n'est pas le cas. Il s'agirait plutôt d'une ambition ou d'un objectif, mais pas d'un rêve. En effet, L'Equipe du jour explique que le fantasme absolu de l'entraîneur Laurent Batlles, ce sont les Girondins de Bordeaux ! Pourtant, il n'est pas né en Nouvelle Aquitaine (il est de Nantes) et il n'a joué que trois saisons au FCGB, soit moins qu'à Toulouse, par exemple. Mais il faut croire que ça l'a profondément marqué !

La une du journal L'Équipe de ce dimanche 21 novembre > https://t.co/lYEcVs3A2H pic.twitter.com/Lxl72z5iXA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2021