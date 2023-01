ASSE - Mercato : Batlles aurait ciblé un nouveau défenseur central !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE, et on vous l'avait dit dans les colonnes de But! Sainté et sur notre site, n'allait pas rester inactive durant ce mercato estival. Les verts ont déjà deux recrues : le défenseur Denis Appiah et le gardien, Gautier Larsonneur. Au sujet de ce dernier, dont nous vous avions annoncé le venue en exclusivité, il doit signer son contrat dans les prochaines heures.

Mais ce n'est pas tout. Selon le bien informé Mohamed Toubache-Ter, les Stéphanois s'intéressent désormais au défenseur central de Grenoble, Adrien Monfray. Le joueur, dans "le viseur de l'ASSE", évolue au GF 38 depuis quatre saisons et était passé auparavant à Orléans et Laval. Il est âgé de 32 ans.

A suivre.