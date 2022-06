ASSE – Mercato : Batlles chasse dans l'Aube, la défense son chantier prioritaire

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

En ce début de Mercato, tous les regards stéphanois sont aujourd'hui rivé du côté de … Troyes. Quels joueurs Laurent Batlles va-t-il parvenir à ramener dans ses valises en provenance de son ancien club ? Dans l'écriture de son projet, le technicien originaire de Nantes ne s'est pas caché : il veut des hommes qu'il connait et comme son expérience de coach se résume à la réserve de l'ASSE et à l'ESTAC, il est facile de savoir où regarder.

Aujourd'hui, deux dossiers sont particulièrement avancés dans cet axe Stade de l'Aube – Geoffroy-Guichard : Dylan Chambost (milieu offensif, 24 ans) et Jimmy Giraudon (défenseur central, 30 ans). Deux coups à priori faciles et qui touchent à des hommes de confiance de l'ère Batlles. Chambost parce que l'ancien capitaine de la réserve des Verts est libre et ne sera pas conservé à Troyes. Giraudon car il n'entre pas dans les plans de Bruno Irles qui l'avait déjà exilé à Leganes sur les six derniers mois de la saison et fera tout pour s'en débarrasser à nouveau.

Chambost et Giraudon premiers de cordés, Dingomé une vraie possibilité

Passé ces deux profils sur lequel l'optimisme peut être de mise dans le Forez, les autres dossiers s'annoncent plus compliqués. On peut penser que, du côté du gardien - et en fonction de l'arbitrage de Troyes -, il soit possible de récupérer un Gauthier Gallon (29 ans) ou un Jessy Moulin (36 ans). Encore faut-il que l'ASSE cherche réellement un gardien supplémentaire et que ce soit vu comme une priorité.

Parmi les autres noms cités, cela s'annonce plus difficile. Florian Tardieu (milieu défensif, 30 ans) est visé mais il est le capitaine de l'ESTAC et dispose encore de deux ans de contrat. Les Verts vont tenter le coup mais sans certitudes. Yoann Salmier (défenseur central, 29 ans) est dans le même cas de figure. Tout comme Xavier Chavalerin (milieu polyvalent, 31 ans), que Troyes avait recruté pour 1 M€ à Reims l'été dernier avec un contrat de trois ans et qui a été l'une des pièces fondammentales du puzzle aubois cette saison (37 apparitions, 5 buts, 2 passes décisives). Si espoir il y a de faire au moins un troisième joueur de Troyes, il porte sur le milieu Tristan Dingomé (31 ans), qui lui ne sera pas retenu pour son ultime année de contrat. En revanche, et même s'il est en fin de contrat, Adil Rami (36 ans) devrait bel et bien continuer dans l'Aube.

Des discussions avec Thomas (SCO Angers) et Briançon (Nîmes)

Si le « Troyen » est la valeur centrale du début de marché des Verts, il n'en est pas l'unique. Le marché des joueurs libres est aussi investi par l'ASSE. Comme indiqué sur notre site jeudi dernier, Laurent Batlles a bien l'intention de vite muscler sa défense et d'y amener de l'expérience. Comme son prédécesseur Pascal Dupraz, il envisage de faire jouer son équipe avec une défense à trois et des pistons très offensifs. Un plan de jeu qui nécessite cependant à un gros recrutement au niveau de l'axe central où de nombreux départs sont actés (Kolodziejczak, Mangala) ou plus que probables (Moukoudi, Nadé, Sacko). Un secteur où les Verts souhaitent s'appuyer sur quelques jeunes (Bakayoko, Sow) mais aussi un peu d'expérience.

En plus de Jimmy Giraudon qui était son capitaine dans l'Aube en Ligue 2, le nouveau coach des Verts regarde d'autres profils avec du vécu parmi les joueurs en fin de contrat en juin. Des discussions ont été amorcés avec Romain Thomas (33 ans), en fin de contrat au SCO Angers, et Anthony Briançon (27 ans), dans la même situation au Nîmes Olympique. Laurent Batlles souhaiterait au moins deux joueurs de ce profil pour bâtir une défense où il lui faudra entre cinq et six éléments pour tenir la saison.

Dans le cas de Romain Thomas, le dossier s'annonce cependant très concurrentiel car si l'ancien capitaine du SCO va bien quitter le Maine-et-Loire, déçu de la proposition d'un an qu'il a reçu de ses dirigeants, d'autres clubs sont très chauds pour l'accueillir. C'est notamment le cas du SM Caen où le tandem Pickeu – Moulin a érigé sa venue comme une priorité.

Le point Mercato sur l'ASSE Le staff technique finalisé, Laurent Batlles a amorcé son chantier du Mercato à moins de 15 jours de la reprise de l'entraînement. Si le technicien regarde d'abord à l'ESTAC pour se renforcer, il ne s'agit pas du seul chantier.

Alexandre Corboz

Rédacteur