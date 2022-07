ASSE – Mercato : Batlles lorgne Touzghar !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Après Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et le jeune Anas Namri, Laurent Batlles envisagerait de se tourner encore vers Troyes, son anciens club, pour recruter un avant-centre. D'après Le Progrès, le coach des Verts voudrait en effet Yoann Touzghar. « Krasso sait qu’il n’ira nulle part tant que Saint-Étienne n’aura pas recruté à ce poste de numéro 9 où Charles Abi, actuellement blessé, n’offrirait pas assez de garanties aux yeux des dirigeants stéphanois, écrit ce lundi le quotidien régional. D’ici la fin du mercato, deux attaquants devraient venir étoffer l’effectif. Les Verts, sur la piste de deux buteurs étrangers, lorgneraient également en L1 Yoann Touzghar (35 ans) en fin de contrat dans un an et actuellement en voie de réathlétisation après une blessure à la cheville. Ce dossier pourrait plutôt se décanter en fin de mercato : en 2020-2021, Touzghar, auteur de 16 buts, avait été l’un des grands artisans de la remontée de l’Estac en L1, où il a scoré quatre fois (28 matches) la saison dernière. »