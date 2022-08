ASSE - Mercato : Batlles ne le cache pas, il s'impatiente

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

8e recrue de l'ASSE, Matthieu Dreyer a été présenté ce jeudi à L'Etrat. L'occasion pour Loîc Perrin de faire un point Mercato et d'expliquer, notamment, que la piste de l'attaquant ghanéen de Rio Ave Aziz Yakubu n'avait pu aboutir. « C'est un peu au point mort », a en effet expliqué Perrin. Avant d'ajouter : « On a d'autres dossiers, notamment à ce poste, on espère aboutir rapidement. Comme on n'a que Jean-Philippe Krasso devant, c'est notre dossier prioritaire depuis le début. » L'ancien défenseur a ensuite glissé : « On cherche aussi à d'autres postes. Encore 4 joueurs, ce serait bien. On est en discussions avec plus de joueurs que ça mais quatre, oui, ce serait bien. »

Laurent Batlles, lui, a glissé : « Ce Mercato est trop long. Je préférerais que toutes les recrues soient déjà là, pour la cohésion notamment. On ne serait pas là avec Loïc à s'appeler du matin au soir. J'aimerais avoir toute mon équipe. Je suis impatient de ça. »