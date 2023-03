ASSE - Mercato : Batlles peut déjà compter sur un précieux soutien la saison prochaine !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

La situation s'arrange pour l'ASSE. Et donc pour son entraîneur, Laurent Batlles, qui reste sur treize points pris en cinq rencontres et un match nul sur le terrain de Bordeaux, hier. On le sait, les Verts ont pourtant perdu, il y a quelques jours, leur attaquant, Gaëtan Charbonnier, pour le reste de la saison. Lui qui n'avait disputé quelques matches a été victime d'une rupture du ligament face à Dijon.

Lors d'un entretien accordé à Prime Video, celui qui vient d'entamer sa rééducation s'est prononcé sur son avenir. " La suite du film ? Rééducation, revenir en bonne santé et après, oui, pourquoi pas continuer à Saint-Étienne et faire remonter le club, forcément ! Si je peux poursuivre et finir ma carrière à l’ASSE et bien ce sera avec grand plaisir."

Comme notre site vous l'a révélé en exclusivité il y a des semaines, il est bien prévu que Charbonnier, en cas de maintien, poursuive son aventure en Vert comme cela est spécifié dans son contrat. Toujours utile lorsque vous souhaitez remonter en L1.